Come racconta Tuttosport, anche Teunrimane un'idea concreta per lain vista del prossimo mercato estivo, per rinforzare il centrocampo. Tuttavia l'olandese, in scadenza nel 2027, è valutato oltre i 60 milioni di euro dall'Atalanta, che peraltro vorrebbe trattenerlo in caso di qualificazione alla prossima(al momento distante cinque punti, considerando il quarto posto). Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono già stati informati di questo scenario e stanno valutando le possibili alternative. Nel mirino anche Lazar Samardzic, i cui costi dipenderanno invece dalla salvezza o meno dell'Udinese.