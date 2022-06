La Juve ci riprova per Nahitan Nandez. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il centrocampista uruguaiano è ancora un obiettivo del club bianconero, al quale i rossoblù vorrebbero "strappare" in cambio almeno un giovane talento dell'Under 23: tra i nomi preferiti quelli degli attaccanti Angel Chibozo e Marco Da Graca ma il vero sogno resta Filippo Ranocchia, grande protagonista dell'ultima stagione del Vicenza e in odore di rinnovo con la Signora, che comunque potrebbe poi lasciarlo partire.