Un'operazione alla Cuadrado. L'ha raccontato questa mattina Tuttosport: così la Juve vuole mettere le mani sul centrocampista Jorginho. Per TS, il perfetto identikit per Maurizio Sarri, a patto che l'allenatore continui il suo percorso alla Continassa. Alla base, gli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e Marina Granovskaia, plenipotenziaria e gestore del mercato del Chelsea. L'ultima idea sarebbe quella di prenderlo in prestito con un ingaggio profondamente dilazionato: Cuadrado, ad esempio, è stato acquistato con diverse rate, durate fino alla scorsa estate. Staremo a vedere se gli inglesi saranno d'accordo.