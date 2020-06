1









La speranza della Juve? Resta nel silenzio di Federico Chiesa. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'esterno non ha ancora deciso il da farsi: gli piacerebbe restare, ma allo stesso tempo vuole evitare un braccio di ferro con Commisso e rivivere quanto accaduto nella scorsa estate. Juve, Inter, Chelsea e Manchester United provano a chiedere informazioni, e c'è pure chi si è spinto oltre. L'hanno fatto i bianconeri, accogliendo con piacere l'apertura di Commisso: l'ultima idea è stata quella di proporre Rugani come pedina di scambio. No del patron italoamericano. Al limite, uno sconto rispetto ai 70 milioni fissati a suo tempo.