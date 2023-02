La Juventus non ha alzato bandiera bianca per il rinnovo di Adrien Rabiot, il cui contratto scadrà a giugno. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il centrocampista non ha fretta e aspetta qualche proposta dalla Premier League. La Juve è pronta ad offrire altri due anni mantenendo lo stesso ingaggio di quello attuale, ovvero 7 milioni di euro.