Wojciech Szczesny continua a sorprendere la Juve. In campo e sul mercato, o meglio qui è la sua operazione a sorprendere la dirigenza. Tre anni dopo il suo arrivo dall'Arsenal per soli 12 milioni di euro, infatti, il club considera il polacco tra i migliori portieri al mondo nei primi posti ed è consapevole di averlo pagato una cifra incredibile visto il suo valore attuale. Tutti sono entusiasti di Szczesny per le sue prestazioni come anche fuori dal campo, assicurano, essendo lui leader in spogliatoio e graditissimo alla dirigenza così come ai compagni più importanti, Cristiano Ronaldo compreso.



RINNOVO E I NO - Da qui è nato il rinnovo fino al giugno 2024, voluto fortemente da entrambe le parti. Quando alcuni club si sono mossi per Szczesny, la Juve non ha voluto sedersi al tavolo né pensare a una cifra inferiore ai 60 milioni e continua a valutarlo così oggi. E' un pezzo pregiato per la Juventus, nel presente e nel futuro, nella ricostruzione della squadra avviata in estate. Ha 30 anni e tutti sanno che potrà essere ancora protagonista a lungo.