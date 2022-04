Paulo Dybala lascerà la Juventus a zero al termine della stagione. Il numero 10 argentino fa gola sicuramente a molti top club. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport però sull'attaccante argentino ci sarebbe il forte pressing del Manchester United. Con l'arrivo di Ten Hag in panchina il giocatore potrebbe diventare uno dei primi obiettivi di mercato dei Red Devils. Dybala abbraccerebbe il suo ex compagno alla Juventus Cristiano Ronaldo.