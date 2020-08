Queste le parole di Maurizio Sarri a Juventus TV dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Abbiamo fatto una buonissima partita, avendo da rimontare, subire un gol così in conseguenza di un fallo abbastanza netto su Higuain diventa pesante perché poi devi spendere tantissime energie per tornare in partita e venirne a capo. Ce l'abbiamo fatta e sul 2-1 abbiamo avuto tre palle gol di testa in cui siamo stati sfortunati. Dispiace perché abbiamo fatto 8 partite, 6 vittorie un pari e una sconfitta. In una classifica normale saremo primi o secondi e invece siamo fuori dalla Champions, capisco perché i tifosi parlano sempre della maledizione di questa competizione. Uscire dopo una partita così è davvero dura, il regolamento è questo, dobbiamo fare mea culpa per il primo tempo di Lione, abbiamo perso la qualificazione lì".



RIGORE - "Era difficile, l'area di rigore ce l'ho meno vicina ma il fallo su Higuain era di una limpidezza assoluta. Purtroppo l'arbitro non era all'altezza di questa partita".



STAGIONE - "Bilancio? Abbiamo avuto un campionato difficilissimo, in coppa siamo arrivati fino alla finale e persa ai rigori. In Champions abbiamo fatto 6 vittorie in otto partite, se non fossi devastato dall'eliminazione dal punto di vista morale sarei felicissimo per quello che ho visto da parte dei giocatori, ho visto una squadra che ha lottato, ci ha creduto fino alla fine. Per quello vado a letto soddisfatto poi c'è la devastazione per l'eliminazione perché secondo me meritavamo di essere in Portogallo".