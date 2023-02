Altro convegno, altra occasione per #Santoriello di denigrare la tanto odiata Juve:

"Assolutamente irrealizzabile al pari della Juventus che vinca la Coppa dei Campioni"

(Tnx @tramaun ) pic.twitter.com/XPlhXQSzL8 — Michele Fusco (@mike_fusco) February 8, 2023

Ci risiamo! Dal web spunta un nuovo video che vede come protagonista il Pubblico Ministero Ciro, tra gli attori protagonisti dell'accusa nell'inchiesta Prisma.In un altro convegno, diverso da quello da cui sono emersi gli ormai celebri video - "odio la Juve, sono tifosissimo del Napoli" -, il PM Santoriello fa una battuta sulla: "Assolutamente irrealizzabile al pari della Juventus che vinca la Coppa dei Campioni".Nuova carne al fuoco, dunque. Mentre sembra farsi largo l'idea che proprio Santoriello possa non presenziare davanti al GUP il 27 marzo, per evitare alla Procura ogni tipo di imbarazzo.