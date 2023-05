Tra Napoli e Torino si è registrata una fase di stallo sul fronte Cristiano Giuntoli. E' quanto riporta Calciomercato.com, che sottolinea come il ds azzurro restasse l'assoluto favorito (e pure qualcosa di più) per la carica di nuovo direttore sportivo bianconero,. Perché la decisione di puntare tutto o quasi su di lui reca in calce la firma di Francesco Calvo più di chiunque altro.Per CM, all'interno dell'area sportiva bianconera è tornato alla carica il partito conservatore di chi vorrebbe dare continuità all'attuale gruppo di lavoro, un partito che ha in Max Allegri il suo leader. Il motivo? Il fatto che la scelta finale del ds (Giuntoli) sia arrivata senza un reale processo decisionale condiviso sta creando non poche tensioni.Al netto di tutto, sembrava Giuntoli l'assoluto favorito per il nuovo corso bianconero. Mentre prosegue la melina di De Laurentiis però riprende consistenza l'ipotesi della continuità in casa Juve, anche in virtù del fatto che tutti i dirigenti dell'area sportiva hanno ancora un anno di contratto. Con, attuale ds della Next Gen, che in tal caso potrebbe ricevere quella promozione al fianco di Cherubini che prima della rivoluzione di novembre sembrava vicinissima.