Tra poche ora lfarà il suo debutto in questo 2023. I bianconeri sono attesi allo stadio Zini dove affronteranno la Cremonese. Il tecnico, Massimiliano Allegri, non ha ancora sciolto tutti i dubbi. In porta infatti, c'è anche qualche possibilità come riporta Tuttosport cheeduce da un problema al collo, lasci spazio a Perin mentre in difesa Gatti (o Rugani) insidiano il trio brasiliano composto da Bremer, Danilo ed Alex Sandro.Nessun dubbio sulla corsia sinistra con Kostic che giocherà mentre sulla destra il vero ballottaggio sembra traA centrocampo invece, continua il quotidiano, previsto il terzetto composto da Locatelli, Rabiot e Fagioli con Miretti e Paredes pronti a subentrare. Coppia di attacco composta dal tandem Kean-Milik.