Ancora problemi per Leonardo Bonucci. A dare aggiornamenti sulle condizioni del difensore, che non ha preso parte alla gara di ieri contro la Fiorentina, è la Juve stessa in un comunicato ufficiale: "Persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, oggi il giocatore è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni". Si allunga, dunque, il periodo di permanenza ai box del difensore azzurro, che sembrava potesse tornare a disposizione della squadra da domenica, per il match contro lo Spezia. Così non sarà, per rivederlo in campo bisognerà attendere più tempo del previsto.