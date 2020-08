Secondo quanto riporta Calciomercato.com, sulla situazione di Higuain, oltre alle parole del padre ci sono di nuovo le voci circa una presunta volontà di non far ritorno dall’Argentina, non presentandosi in caso di convocazione per il ritiro pre campionato, e rumors che parlano addirittura di una volontà di ritirarsi dal calcio (a dicembre il Pipita compirà 33 anni). Dietro a tutte queste schermaglie, una verità: Higuain non vuole rinunciare a un solo centesimo del suo stipendio.