Un indurimento al flessore, e condizioni ancora da monitorare. Ma non c'è alcuna lesione per, in attesa di notizie ufficiali dalla Juventus: l'esterno bianconero è uscito malconcio dalla sfida con lo Spezia. Aveva dato tutto. E il fisico ne ha risentito.In generale, non sembra ancora essersi ripreso definitivamente dal problema muscolare al flessore, lo stesso che l'aveva tenuto lontano dalle sfide con Napoli e Malmoe dopo il periodo passato in Nazionale. Allegri potrebbe valutare un turno di riposo per Chiesa, magari per averlo pronto per il Chelsea. Tempo al tempo per la Juve, ma anche tempo per recuperare per Chiesa. Ci sono tante gare, ancora tre in questo mini ciclo. Serve stare al meglio. Intanto, dita incrociate per gli accertamenti di questa mattina...