La Juventus è reduce da due belle prestazioni contro Inter e Cagliari ma un fattore continua a non convincere la critica: si tratta del centrocampo. Nella nuova Juventus targata Massimiliano Allegri si puntava fortemente sulla zona centrale del campo, con l'obiettivo di portare i centrocampisti ad andare a segno. Così non è stato, nonostante i vari tentativi del tecnico toscano di trovare una sistemazione. Il primo a finire sul banco degli imputati è il brasiliano Arthur.



ARTHUR - Il centrocampista ex Barcellona sembrava in uscita dalla Juventus nel mercato di gennaio, in cui poi si è scelto di lasciar partire Rodrigo Bentancur trattenendo il classe 1996. Nella seconda metà di campionato infatti Arthur ha collezionato 12 presenze, delle 18 complessive in questa stagione. Tuttavia il gioco del brasiliano caratterizzato da tocchi corti, veloci e spesso orizzontali non sembra adatto al gioco di Massimiliano Allegri.



FUTURO - Il maggior impiego di Arthur in questa seconda parte di stagione è sicuramente dettato dagli infortuni dei compagni di reparto, si pensi a Manuel Locatelli attualmente ai box. Al rientro del centrocampista italiano la Juve potrebbe ancora aver bisogno di Arthur, nonostante non convinca. Oppure potrebbe decidere di schierarlo comunque per attirare su di lui altre pretendenti in vista del mercato estivo.