La Juventus, nel momento in cui ha salutato definitivamente il direttore sportivo Fabio Paratici al termine della scorsa stagione, sapeva di andare incontro a un rischio: quello di ritrovarsi lo stesso Paratici a fare da concorrenza sui vari obiettivi di mercato. Un caso attuale in tal senso sembra essere quello del talento georgiano, del Rubin Kazan, un giovane molto interessante che in Italia è seguito soprattutto dalla Juventus e dal Milan, ma che secondo i media inglesi sarebbe ormai entrato nell'orbita del Tottenham di Paratici.