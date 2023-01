Ancora un infortunio per Angel. Dopo aver vinto il Mondiale trascinando la suaalla prima partita dal ritorno a Torino El Fideo è stato costretto a dare forfait per un problema alla caviglia rimediato nel corso dell'allenamento odierno. I tifosi sono subito insorti, non risparmiandosi ai commenti. In gallery alcune tra le migliori reazioni dei tifosi bianconeri.