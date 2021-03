Su Sky Sport il punto della situazione su due rinnovi di veterani, autentiche leggende bianconere, ormai agli sgoccioli della carriera. La Juventus ad oggi non ha presentato un'offerta di rinnovo a Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, entrambi in scadenza di contratto. Di solito è il presidente Andrea Agnelli a proporre direttamente a loro qualsiasi tipo di accordo, visto il rapporto di lunga data, ma mai come quest'anno sembra probabile che l'anno prossimo la Juve possa ripartire senza uno di loro o addirittura senza entrambi.

L'AGENTE DI CHIELLINI - Queste le parole di Davide Lippi sul capitano della Juve: "Innanzitutto Chiellini non è rientrato a Torino dalla Nazionale per dei problemi, ma perché si era accordato col c.t. Mancini per prender parte solo alla prima partita. Detto questo, in questi giorni stavamo scherzando proprio sul fatto che i media lo danno per smettente con certezza. In realtà, per adesso non c'è nessun sentore rispetto al fatto che possa continuare o smettere, ma solo grande concentrazione da parte di Giorgio. Sia lui che Buffon sono giocatori importantissimi nella storia juventina. Se Chiellini volesse continuare a giocare ma Agnelli non volesse rinnovarlo? Parliamo di un giocatore dalla sensibilità importante, quindi sarebbe difficile. Sicuramente per ora nessuno dalla Juve si è fatto vivo".