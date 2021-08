A una settimana dall’inizio del campionato, il problema legato al centrocampo della Juventus. Locatelli non è ancora arrivato, e per la trasferta di Udine Allegri dovrà- Lunedì è previsto un nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo per il Campione d’Europa. Il club neroverde sembra aver accettato i 35 milioni totali offerti dalla Juventus, ma: la Juve ha proposto un obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions, mentre il Sassuolo vorrebbe più garanzie. Anche in caso di incontro positivo, però, la presenza di Locatelli a Udine con la maglia bianconera sembra quasi impossibile.- Due centrocampisti saranno out per infortunio. Si tratta di: il francese dovrebbe recuperare per la terza giornata, quando la Juve affronterà il Napoli dopo la sosta. Per il brasiliano, invece, i tempi di recupero sono molto più lunghi in seguito all’operazione. Inoltre, per la trasferta di Udine, Allegri dovrà fare a meno anche di: lo statunitense dovrà infatti scontare una giornata di squalifica e tornerà a disposizione del tecnico toscano dalla seconda giornata.- Allegri non ha quindi troppe soluzioni per la mediana:mentre possono essereIn caso di 4-3-3, De Sciglio potrebbe prendere il posto di Danilo a destra, con il brasiliano spostato davanti alla difesa. Sul centrodestra potrebbe agire Ramsey, con Bentancur sul centrosinistra.