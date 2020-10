Alcuni sono già partiti (qui i dettagli) , altri aspettano ancora. La maggior parte della Juventus è ancora al JHotel in isolamento fiduciario, in attesa del secondo tampone che detti il liberi tutti. Tra loro anche Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che però tra oggi e domani dovrebbero raggiungere la Nazionale in ritiro a Coverciano. Chi non deve partire per i ritiri resterà al JHotel in attesa. All'interno dell'albergo, spiega Sky, anche, che hanno già formalizzato i loro passaggi a Lione e Bayern Monaco ma non possono ancora raggiungere le nuove squadre.