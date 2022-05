La Juventus è alla ricerca di un sostituto di Giorgio Chiellini e Federico Gatti non ha l'esperienza necessaria, Daniele Rugani non ha sempre convinto. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la società bianconera si sarebbe mossa per effettuare i primi sondaggi per il difensore della Lazio Francesco Acerbi. Il difensore era già stato allenato da Massimiliano Allegri per una breve parentesi.