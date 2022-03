Stando a quanto riporta Rai la Juventus sarebbe ancora interessata a Gianluigi Donnarumma. L'ex portiere del Milan approdato in estate al Paris Saint Germain dopo la vittoria dell'Europeo con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Secondo l'emittente televisiva torinese la Vecchia Signora vorrebbe ancora arrivare a Gigio e la sua permanenza al Paris Saint Germain sembrerebbe essere in discussione. Complice anche l'errore commesso in Champions League contro il Real Madrid.