Dal sito ufficiale Juventus:non lo scopriamo oggi, ma in un momento storico così delicato sotto questo punto di vista arriva la conferma di quanto il nostro Club abbia a cuore le conseguenze generate dal Climate Change.E questo è soltanto uno dei motivi per i qualievolvendo da quest’anno in un progetto triennale che interesserà ora Torino e provincia. E quale momento migliore della Giornata Mondiale della Terra per raccontarvi l’evoluzione di questo progetto, la cui bontà è testimoniata anche dai numeri: dall’inizio di questa collaborazione tra la Società bianconera e OTP sono stati piantati 55mila alberi in tutto il mondo, con una stima di oltre 11.000 t di CO2 trattenute nei primi 20 anni dopo la semina, la volontà ora è quella di dare un ulteriore segnale concreto.Nel prossimo triennio, perseguendo la mission della strategia ambientale volta alla riforestazione, mitigazione dell’impatto e compensazione delle emissioni, l’obiettivo numerico della collaborazione è stato rivisto in funzione di un nuovo obiettivo: dare anche un segnale tangibile del nostro impegno sul nostro territorio, lasciando alle future generazioni una città e un ecosistema urbano migliori di quelli attuali.Juventus infatti è consapevole delle responsabilità e dell’influenza delle proprie azioni sull’ambiente, pertanto continuerà ad agire per ridurre quanto più possibile il proprio impatto ambientale e a sensibilizzare sul tema.Infatti, in occasione dell’Earth Day, le squadre Juventus Women e Next Gen scenderanno in campo sabato 22 aprile 2023 con un gagliardetto inedito, dedicato alla campagna ONU #ShowYourStripes, che mostra in modo semplice ed efficace attraverso le Warming Stripes come si sia accelerato il processo di surriscaldamento globale negli ultimi anni.Domenica 23 aprile 2023, invece, la medesima campagna prenderà vita a bordocampo all'Allianz Stadium.