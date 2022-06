Neanche la serie tanto attesa su Paul Pogba ha svelato il mistero su quella che sarà la prossima squadra del francese, ma ogni indizio ormai porta unicamente a Torino. Quello del Campione del Mondo in carica però non è l'unico obiettivo dei dirigenti della Continassa, impegnati anche sul fronte Di Maria e su quella che è la situazione legata alla difesa, centrali e corise incluse. La posizione di Alex Sandro è ancora in bilico e il suo futuro più incerto che mai, ecco perchè Madama starebbe continuando a seguire le piste che portano a Destiny Udogie e a Renan Lodi, includendole sempre all'interno dei propri radar.