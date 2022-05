La Juventus non molla la trattativa con il Sassuolo per portare a Torino Giacomo Raspadori in estate. Inizialmente sembrava potesse essere l'azzurro il sostituto di Paulo Dybala, poi sono stati accostati Zaniolo e Di Maria. Non passa di moda Raspadori però. L'obiettivo della Juventus come riporta Tuttosport sarebbe quello di acquisire il giocatore in estate perchè l'estate successiva il prezzo di Raspadori sarebbe decisamente più alto.