La partenza di Alvaro Morata sembra ormai una cosa certa, vista la volontà dei bianconeri di non esercitare la formula del riscastto fissata a 35 milioni. Questo ovviamente, costringerà Madama a virare su altri fronti e al momento la soluzione non sembra essere distante da Torino. E' stata individuata infatti nell'atalantino Luis Muriel, finito nel mirino della Vecchia Signora, la quale sta sondando da tempo il terreno per capire quale sia il reale margine dell'operazione.