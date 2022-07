Procede a gonfie vele il mercato della Juventus che, dopo aver aperto con il botto grazie agli acquisti di Di Maria e Pogba, ha provveduto a definire anche altre trattative di mercato avanzate nelle settimane precedenti. Una di queste è senza ombra di dubbio quella legata al giovanissimo Andrea Cambiaso, esterno di prospettiva che è stato girato in prestito al Bologna per 'fargli fare le ossa'. Questa è stata una mossa apprezzata in un primo momento dai tifosi, ma contestata da alcuni poi, soprattutto in virtù della situazione di emergenza sulle fasce.E' noto a tutti infatti che il futuro diè ancora totalmente incerto e difficilmente ci sarà spazio per entrambi all'ombra della Mole. Se consideriamo però i numerosi impegni a cui Madama dovrà sottoporsi, viene naturale pensare che serviranno almeno due giocatori per ruolo. Conal Bologna e con i due sopracitati ancora incosci del loro destino, chi saranno i candidati a ricoprire il loro ruolo durante l'anno?. Al momento non ci sono molte opzioni di risposta e quello che i tifosi sperano è che venga data loro una certezza a riguardo prima del 14 agosto.