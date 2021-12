Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la questione relativa aldiè meno serena di quanto appaia. Tutto è stato deciso, difficile che si chiuda a gennaio, più probabile a febbraio.Tra tre giorni l'argentino sarà libero di accordarsi con qualsiasi club in vista della prossima stagione, ma ad oggi la sua posizione sarebbe quella di continuare con la. Il problema, secondo la Rosea, è che il club vorrebbe rivedere le cifre, o almeno la durata del contratto.Con il procuratore della Joya l'accordo è diall'anno per cinque anni, fino al 2026. I tanti infortuni, però, hanno fatto storcere il naso alla dirigenza, che potrebbe mettere sul piatto un'offerta rivisitata: unae molti bonus in base alle presenze e ai traguardi, oppure abbassando la, scendendo da un quinquennale a un