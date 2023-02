Questa volta Massimilianopotrebbe aver ragione:, magari ancora prima del suo ingresso in campo, in uno dei momenti più difficili della storia recente della squadra, in cui? Probabilmente nessuno. Non sorprende nemmeno più di tanto, quindi, la reazione del tecnico nel finale di, quando il volume delle critiche dagli spalti si è alzato fin quasi a coprire tutto il resto. Nel mirino, probabilmente, Mattiae Moise, con una differenza sostanziale: il primo è stato autore di una buona prestazione, con gamba e personalità; il secondo, entrato in campo al 65' al posto di un non brillante Dusan, non è riuscito a fare ciò per cui era stato invitato ad alzarsi dalla panchina, ovvero contribuire alla missione di chiudere la partita.E allora, giù fischi. E riecco il mantra:. Potrebbe essere vero, ma in questa sede non intendiamo entrare nel merito della questione. Il punto forse è un altro, quando si tratta di parlare di lui. L'attaccante azzurro ha esordito in Serie A, proprio con la maglia bianconera, il: aveva, e fu il primo classe 2000 ad essere "lanciato" tra i grandi (proprio da Massimiliano Allegri, tra l'altro).: allora i giornali non lesinarono parole forti nella narrazione di quell'attaccante cresciuto nelle giovanili della Juve, spesso paragonato a Marioper le sue doti fisiche e tecniche (oltre che per una sua esultanza con la scritta "Why always me?", ma questo è un altro discorso).Forse, quindi, sta tutto qui il senso del discorso:. Le peregrinazioni traednon hanno contribuito al suo definitivo salto di qualità (4 gol in 20 partite in gialloblù, 4 in 39 in Inghilterra), mentre è andata meglio la sua esperienza francese al(17 reti in 41 apparizioni). Poi il "brusco" ritorno alla Juve, con la richiesta - ed ecco di nuovo la pressione - di sostituire un certo Cristiano. E hai voglia ad accontentarli... Non per niente tutto faceva pensare che la scorsa estate dovesse cambiare aria un'altra volta, almeno in prestito, e invece poi ne è stata decretata la permanenza, ma solo per occupare un posto "alle spalle" di Dusane Arek(oltre a Federicoe Angel). Insomma, forse non la situazione più semplice da gestire per Moise, che comunque si è fatto trovare pronto in assenza del serbo e qualche squillo l'ha offerto, al punto da spingere Massimiliano Allegri a parlare di una certa difficoltà da parte sua a lasciarlo in panchina, alla luce della sua crescita.