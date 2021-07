Come cambiano, i tempi. E come cambiano le dinamiche. Un anno fa, Massimiliano Allegri si diceva pronto a tornare in sella ma mai si sarebbe aspettato - un anno dopo - di farlo proprio da dove si era interrotta la sua carriera, e cioè la Juventus.Di certo, mai si sarebbe aspettato di annaspare nell'annata che si sarebbe aperta poi qualche mese più tardi, tra covid e stop, quel ginocchio ballerino e la fatica bestiale a trovare un briciolo di continuità. Anche per le scelte del 'fu' Maestro.In tutto questo c'è stato il ruolo centrale e cruciale del rinnovo: le parti si sono parlate, hanno valutato le proprie esigenze e queste non si sono incontrate. A quel punto è sembrato tutto finito, una grande e bella storia d'amore conclusa con il più sensato dei 'nulla di fatto'. Non ha reagito, Dybala: aspettava il campo. Reagì invece la Juventus, con le dichiarazioni di Agnelli prima e Nedved poi: al dieci era stata fatta un'offerta che per la società era congrua al suo valore e alla sua stagione. E amarsi ancora sarebbe stato un compromesso, per tutti, con Paulo in primis a dover fare un passo indietro. A guardarle con gli occhi di oggi, le parole di allora risuonano come l'ultimo riecheggiare di un'eco lontana.