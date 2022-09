Nel match di ieri pomeriggio contro lalaè tornata a schierare in campo dal primo minuto due argentini contemporaneamente, Angele Leandro: un fatto del genere non succedeva dal 16 febbraio 2020 con Maurizioin panchina, quando in una sfida contro il Brescia furono titolari sia Pauloche Gonzalo. Anche il 30 novembre 2021, poi, la Vecchia Signora fu rappresentata da due giocatori della Nazionale albiceleste: furono la Joya e Matias, quest'ultimo subentrato però a partita in corso.