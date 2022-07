. L'ex difensore della Juventus passato da qualche giorno al Bayern Monaco in conferenza stampa ha dichiarato: "Sono davvero orgoglioso e onorato di far parte di questo grande club, dalla grande storia. Anche adesso è una grande squadra, credo una della più forti in Europa. Per me è un grande onore essere visto come una parte importante del loro futuro, ma anche del presente, è ovvio. Ho sentito che il club mi desiderava davvero e che qui avevano in mente un ruolo davvero importante per me. Ovviamente anche tre anni fa c'erano stati contatti. E sì, Hasan e Marco Neppe hanno fatto un lavoro eccezionale."Non è stato così difficile convincermi a venire al Bayern, uno dei migliori club al mondo, con una grande tifoseria. Per me è un onore. Ovviamente in un club come il Bayern devi fare di più, devi saper costruire e difendere anche più avanti. E grazie alle mie qualità nel gioco aereo, avrò la possibilità di fare più gol che alla Juventus. Questa sarà una grande sfida per me".