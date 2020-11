1









Vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi il tunnel di Juan Cuadrado ai danni di Alvaro Morata in allenamento. Una giocata che è stata in qualche modo premonitrice della sua titolarità oggi al Vigorito contro il Benevento. Se in un primo momento si sarebbe dovuto riposare per far spazio a Danilo, infatti, Cuadrado partirà invece titolare a destra. Questo perché Danilo dovrà nuovamente adattarsi a difensore centrale al fianco di De Ligt. Perché questo? Stamattina Leonardo Bonucci ha sentito ancora un po' di dolore, quindi Pirlo non lo rischierà dal 1'.