Ci sono ancora molte ombre sul futuro di Weston Mckennie. Il centrocampista statunitense non ha infatti convinto la società bianconera e proprio per questo non è da escludere una sua partenza. Al momento i bianconeri non sembrano bisognosi di dover vendere l'ex Shalke, ma a fronte di un'offerta di almeno 30 milioni allora gli scenari potrebbero cambiare.