La Juventus si troverà ad affrontare nei gironi di Champions League un Chelsea campione in carica. Esattamente come avvenne alla prima Juve europea di Antonio Conte nella stagione 2012-2013: pronti via, e pareggio per 2-2 a Stamford Bridge con Vidal e Quagliarella a rimontare la doppietta-lampo di Oscar; e poi, al ritorno allo Stadium, un memorabile 3-0 firmato da Quagliarella, Vidal (ci avevano preso gusto contro i Blues) e Giovinco nel finale.