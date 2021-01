Non solo all'intervallo. Anche alla fine di Juve-Udinese Federico Chiesa ha parlato a Dazn: "Nel secondo tempo abbiamo attaccato con più cattiveria, nel primo l'Udinese si è chiusa bene e ha ristretto gli spazi. Mister Pirlo voleva più ampiezza e siamo stati bravi a trovare il vantaggio e nella ripresa sfruttare il fatto che l'Udinese si sia inevitabilmente scoperta un po': siamo stati cinici per portare a casa i 3 punti. Io scendo sempre in campo per dare il massimo alla squadra, ogni volta entro in campo più sicuro e ogni giorno entro sempre di più negli schemi del mister, portando in campo tutto ciò che apprendo."



IL RUOLO GIUSTO - "La mia posizione in campo la decide l'allenatore: dove lui mi mette io devo farmi trovare pronto e concentrato. Con la continuità di prestazioni poi si aggiungono grandi risultati. In carriera ho giocato da seconda punta solo in emergenza attaccanti, ma Pirlo mi vuole esterno e non mi ha mai provato più avanti. Meglio con Dybala o Morata? Dipende dalle dinamiche della partita, anche con Morata oggi avremmo avuto difficoltà quando l'Udinese si chiudeva, ma che ci sia lui o Dybala è fantastico giocarci insieme, sono due che dal nulla possono creare occasioni vincenti".