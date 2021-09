A Sky Sport,ha parlato del momento della Juve: "Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta. Siamo un po' in tempesta, ma in porto la nave ci arriverà. Se un po' ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in porto arriverà. Come in tutte le cose ci vuole tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, ambientali come un terremoto e non, ci vuole un po' di tempo per assestarsi e per ripartire".