Anche oggi Di Maria decide domani. Non c'è ancora l'okay definitivo alla Juventus, non c'è il sì decisivo. La Juve spera di averlo nelle prossime ore, ma finché non c'è l'okay dell'avvocato che segue il Fideo, non può sentirsi al sicuro. L'ottimismo bianconero deriva dal momento in cui i bianconeri hanno soddisfatto tutte le richieste dell'argentino. Dunque, cosa manca?



COSA MANCA - Ecco, manca la decisione finale, che Di Maria prenderà semplicemente in famiglia, in questo momento a Ibiza. Come riporta Sky Sport, è solo una questione di accordi interni e privati, ma non con la squadra, quanto proprio all'interno del clan del Fideo. La Juve ha apparecchiato il trasferimento, e Angel? Questione di ore. Ancora.