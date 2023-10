Gli ultimi dubbi saranno sciolti solo domenica sera, a ridosso del fischio d'inizio. Ancora difficile dire, al momento, se per il big match di San Siro Massimilianopotrà contare su Federico, per il quale permane una certa apprensione nonostante gli esami strumentali abbiano accertato l'assenza di lesioni e il suo programma differenziato di lavoro stia procedendo regolarmente. L'esterno azzurro, infatti, continua ad avvertire un fastidio muscolare agli adduttori, cosa che spinge alla massima prudenza sia lui che i membri dello staff tecnico bianconero, che stanno cercando di intervenire sulla sintomatologia.- La piena disponibilità di Chiesa sarebbe un'ottima notizia per la, che intanto - come racconta Tuttosport - ha recuperato al 100% Dusan(che domenica potrebbe avere uno stimolo in più, dato che allo stadio Meazza non ha mai segnato). I due, che guidano a braccetto la classifica bianconera dei marcatori con 4 gol a testa, hanno già dimostrato di funzionare alla grande insieme: con Federico e Dusan il big match farebbe sicuramente meno paura.