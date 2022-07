La Juve lavora all'addio di Matthijs de Ligt, per la volontà del giocatore e per le offerte arrivate da Chelsea e Bayern Monaco, pronte a sfidarsi a suon di milioni. E se nelle prossime ore arriverà davvero un’offerta irrinunciabile - tra i 90 e 110 milioni con i bonus - i dirigenti bianconeri diranno sì, per lanciare poi la seconda parte del mercato. Un difensore forte (più un giovane), un vice Vlahovic e Nicolò Zaniolo, questi i primi tre nomi. E poi? Un paio di esterni, tra difensivi e offensivi. La base è questa, poi tra uscite e occasioni tutto può sistemarsi, perché alla rosa bianconera serve rinnovarsi molto. Servirebbe per esempio un altro centrocampista, ma almeno uno tra Arthur e Rabiot deve salutare.- I contatti tra Juventus e Roma proseguono, anche se la distanza tra le parti resta, almeno sulla valutazione. E le mediazioni sono al lavoro per trovare un compromesso, perché Zaniolo in fondo si vede già bianconero e il matrimonio sembra destinato a farsi, prima o poi. Il lavoro è ancora molto, da Trigoria arrivano risposte fredde soprattutto sulle contropartite, ma qualcosa può muoversi nei prossimi giorni. L'altro big che la Juve cerca sul mercato è Kalidou Koulibaly, ma anche qui la trattativa con il Napoli è complessa e servirà la mediazione - già avviata - di Ramadani per arrivare al sì. Le alternative sono quelle raccontate in questi giorni. Per il vice Vlahovic, invece, il nome più caldo è sempre quello di Arnautovic, ma occhio al Morata ter.