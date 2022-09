Anche oggi laè scesa in campo a. Questo il report ufficiale dell'allenamento dal sito ufficiale Juventus:Continua a Vinovo il lavoro dei giocatori della Juventus che non sono partiti per gli impegni delle selezioni Nazionali.Ieri giornata dedicata all’atletica, oggi invece focus sulla forza e sulla palestra.Domani la squadra è attesa, sempre a Vinovo insieme ai ragazzi della nostra Next Gen, al mattino.