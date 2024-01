Juve, le ultime verso l'Empoli

Dal sito ufficiale della Juve, le ultime verso il match di sabato contro l'Empoli.L'ultima gara del mese di gennaio lala giocherà in un. Il modo migliore per continuare il cammino in campionato dove i bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive, escludendo la Coppa Italia.I bianconeri, sabato 27 alle ore 18.00, sono attesi dal match contro l', valevole per la terza giornata del girone di ritorno di Serie A.In vista di questo appuntamento contro la squadra toscana, che con l'arrivo di Davide Nicola in panchina ha sconfitto 3-0 il Monza nell'ultimo turno disputato, i bianconeri stanno continuando ad allenarsi intensamente alla Continassa.Domani, vigilia della gara, la squadra si troverà ancora una volta al mattino per la sessione di lavoro giornaliera e successivamente, alle ore 14.00, Massimilianoincontrerà i giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium. La diretta sarà disponibile, come sempre, su Juventus TV.