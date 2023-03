Bianconeri tornati alla base pic.twitter.com/Z90By8guBx — JuventusFC (@juventusfc) March 30, 2023

Dal sito ufficiale della Juve.Continua la preparazione dei bianconeri alla, a due giorni dalla sfida contro l'Sabato 1° aprile tornerà la Serie A, dopo la sosta per le Nazionali che ha visto diversi bianconeri protagonisti con le loro rispettive Selezioni, e tornerà con il match dell'Allianz Stadium tra la squadra di Massimilianoe gli scaligeri valevole per la ventottesima giornata di campionato. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.45.Come dicevamo, anche questa mattina il gruppo - che continua a ritrovare giocatori al rientro dalle parentesi in Nazionale - si è ritrovato al Training Center e ha focalizzato lasu esercitazioni per ile per laDomani è vigilia: la squadra si allenerà al mattino e poi, alle ore 14.00, Mister Allegri incontrerà all'Allianz Stadium i giornalisti nella consueta conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta, come sempre, anche su Juventus TV.