Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo ai giocatori rimasti alla Continassa nella pausa nazionali. Così, con il primo passato ieri, la ripresa degli allenamenti è fissata per domani. I primi giocatori a rientrare tra i ranghi, come riportato da Il Corriere dello Sport, saranno gli azzurri Bonucci e Bernardeschi, accompagnati da Pjanic che ha già concluso la sua sfortunata settimana in nazionale. Poi, sarà il turno degli altri europei, con Szczescny, De Ligt ed Emre Can impegnati oggi e Demiral, Matuidi e Ronaldo domani. Giovedì, infine, sarà il turno dei sudamericani, con Dybala, Bentancur, Cuadrado ed Alex Sandro che saranno impegnati nella notte di mercoledì.