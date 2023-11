Continuano a lavorare a parteJuve-Inter si avvicina e Allegri inizia a fare i conti per i disponibili al grande match. I bianconeri sono a pochi passi da una partita che può raccontare tanto della stagione, una gara che si giocherà con tante defezioni. Da una parte e dall'altra.non sono stati dunque protagonisti della seduta del pomeriggio. Questi calciatori hanno lavorato a parte, seguendo i rispettivi programmi di recupero. Westonha invece lavorato parzialmente in gruppo e si avvia a essere al 100% per la sfida di domenica sera dell'Allianz Stadium. Nessun problema invece per: è in gruppo, sarà a disposizione dell'allenatore. Domani rientreranno invece tre titolarissimi come. Ritorno alla Continassa, inoltre, per Iling e Yildiz.