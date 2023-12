Non solo Dean, pronto a partire in prestito secco per raggiungere Matias Soulè, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Stando a Tuttosport, ilha mostrato interesse anche per Kenan, che però lanon sembra intenzionata a cedere. In ogni caso per lui si parlerebbe di un trasferimento a titolo temporaneo, formula che il club ciociaro potrebbe prendere in considerazione qualora i bianconeri fossero disposti a discuterne. Se ne saprà certamente di più a breve.