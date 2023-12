La Juve a caccia di rinforzi, ma in molti guardano in casa bianconera per cercare nuovi talenti. E così grande attenzione è riposta sulla situazione di Kenan Yıldız, attaccante turco classe 2005, che ha esordito in prima squadra il 20 agosto contro l'Udinese. L'ex Bayern Monaco, sbarcato a Torino nell'estate 2022, a fine agosto ha rinnovato il contratto fino al 2027 con ritocco dell'ingaggio, ma tutto questo non esclude una partenza. In estate ci hanno provato Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray, ora il suo nome è finito sulla lista di due club inglesi. Il Liverpool e, secondo Tuttosport, anche l'Arsenal. Dalle parti della Continassa non sono ancora arrivate proposte ufficiali, la Juve non ha intenzione di venderlo, ma di fronte a una proposta sopra i 30 milioni di euro lo scenario potrebbe cambiare.