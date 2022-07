Dopo settimane di trattative, finalmente si è definitivamente sbloccata l'operazione che porterà Giacomo Vrioni in MLS. E' stato infatti trovato un accordo di massima tra la Juve e il New England Revolution per una cifra pari a 4 milioni di euro. Il classe 1998 raggiungerà così Giorgio Chiellini nello stesso campionato, dopo aver indossato la maglia del WSG Tirol nella passata stagione.