Vuole tornare ad agosto, mese dei 4 gol, quando praticamente ogni pallone toccato veniva trasformato in gol. E a lui la Juve s’aggrappa per ritornare a vincere in Serie A. Del gol ne ha bisogno per ritrovare forza, fiducia e serenità, perché quando non ci riesce si porta dietro un carico di negatività che rischia di fargli perdere equilibrio. E senza Milik c'è solo lui lì davanti.Come scrive la Gazzetta, "i dati raccontano infatti che la Juventus è undicesima per tiri in porta nella classifica della Serie A, con una media di 3,8 a partita. Inter e Roma, prima e seconda attualmente, viaggiano a una velocità doppia rispetto ai bianconeri (6,5 e 6,3). Dei 23 tiri in porta della Juventus, 6 sono targati Vlahovic e hanno prodotto 4 reti. Significa che il serbo ha una capacità realizzativa molto elevata, e questa è sicuramente una buona notizia per Allegri, ma anche che viene servito molto poco". Kostic e Di Maria sono le spalle per limare le difficoltà e l'isolamento a cui troppo spesso è relegato.