Anche Dusanesulta sui social dopo la vittoria dellacontro la, propiziata anche dal suo gol al 29' che ha portato i bianconeri sul doppio vantaggio dopo la rete di Paulo Dybala al quinto minuto di gioco. Un'altra grande prestazione per il centravanti classe 2000, che peraltro con il centro di oggi ha raggiunto Adem Ljajic come secondo marcatore serbo nella storia della Serie A (48 gol in 105 presenze, contro le 225 partite dell'ex Inter e Torino), dietro solo a Dejana quota 51. Ecco il suo messaggio su Instagram: